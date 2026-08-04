ثامن الصفقات.. بولولو يدعم هجوم الحزم

أعلن نادي الحزم، الثلاثاء، تعاقده مع الكونغولي أفيميكو بولولو لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «فصلٌ جديدٌ يبدأ من هنا. أفيميكو بولولو ينضم رسميًّا إلى صفوف الحزم».

وتحوَّل المهاجم الكونغولي، البالغ 27 عامًا، إلى صفوف الحزم في صفقة انتقالٍ حرٍّ بعد نهاية عقده مع نادي ياجيلونيا بياويستوك البولندي.

وقبل تجربته الاحترافية في بولندا، تنقَّل بولولو بين عددٍ من الأندية الأوروبية، منها بازل السويسري، وجرويتر فورت الألماني.

وخلال مسيرته مع ياجيلونيا بياويستوك التي استمرت ثلاثة مواسم، خاض اللاعب 134 مباراةً، وأسهم في 73 هدفًا «سجل 56، وصنع 17».

ورفع الكونغولي عدد صفقات الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى ثمانية لاعبين بعد التعاقد مع الغيني موري كوناتي، والتونسي محمد أمين بن حميدة، ومحمد الحمداني، وأيمن الحجيلي، والجزائري سفيان بن دبكة، ووليد الشنقيطي، والرواندي بونور موجيشا.