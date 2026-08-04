قبل الأهلي.. الاتفاق يتسلّح بـ «العرضيات»

أنهى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراته الفنية على ملعب النادي في الدمام استعدادًا لمواجهة الأهلي تجريبيًّا، مساء الأربعاء، في جدة ضمن برنامج الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

وركز الإسباني آرثر بوباس، مدرب الفريق، خلال الحصة التدريبية على عددٍ من الحلول الهجومية، أبرزها بناء الهجمات عبر الأطراف، والاستفادة من الكرات العرضية، إضافةً إلى تطبيق عددٍ من الجمل الفنية التي ينوي انتهاجها في المواجهة.

واختتم بوباس المران بمناورةٍ، طبَّق خلالها اللاعبون الأفكار التكتيكية التي شرحها الجهاز الفني.

وغادرت بعثة الاتفاق عقب نهاية التدريبات إلى جدة تأهبًا لخوض المواجهة التجريبية أمام الأهلي حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستهلُّ الاتفاق مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الرياض، الجمعة 14 أغسطس الجاري، وقبلها بـ 24 ساعةً، يحلُّ الأهلي ضيفًا على الدرعية في ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.