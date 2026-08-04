130 دراجا يختتمون طواف الباحة

اختُتمت فعاليات «طواف الباحة للدراجات الهوائية»، الذي نُظّم برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، وبإشراف فرع وزارة الرياضة في المنطقة، وذلك ضمن برامج «صيف الباحة 2026»، بمشاركة أكثر من 130 دراجًا.

وامتد الطواف على مسافة تجاوزت 370 كيلومترًا، موزعة على خمس مراحل، مر خلالها المشاركون بمدينة الباحة ومحافظات المندق، المخواة، بني حسن، بلجرشي، والعقيق، عبر مسارات جبلية تتميز بجمالها الطبيعي وإطلالاتها المتنوعة، في تجربة جمعت بين التنافس الرياضي والتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تزخر بها المنطقة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) تضمن برنامج الطواف جولات سياحية مكّنت المشاركين من استكشاف المواقع الطبيعية والتراثية، والتعرف على التنوع الجغرافي والأجواء المعتدلة التي تتمتع بها المنطقة، مما أسهم في إثراء تجربة المشاركين وإبراز معالم المنطقة.

ويأتي هذا الطواف ضمن جهود وزارة الرياضة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والمسارات الملائمة لرياضة الدراجات الهوائية في منطقة الباحة، بما ينسجم مع مستهدفات برامج «صيف الباحة 2026».