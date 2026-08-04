يوم لا ينسى

قدَّم نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، البلجيكي جيسي بيسيوو، لاعبه الجديد، في مكاتب «سبوتيفاي كامب نو» بعد أن أعلن قبل أيامٍ التعاقد معه قادمًا من كلوب بروج في بلاده حتى 2031. وسافر اللاعب، البالغ 18 عامًا، مباشرةً إلى إنجلترا من أجل الانضمام إلى المعسكر التحضيري للكاتالوني، وعند عودته إلى برشلونة، وقَّع عقده رسميًّا في حضور خوان لابورتا، رئيس النادي، ورافا يوستي، نائب رئيس المنطقة الرياضية، وأندرسون لويس دي سوزا «ديكو»، المدير الرياضي. وتسلَّم بيسيوو، وهو من أصولٍ غانيةٍ، بطاقة عضوية النادي مع قميص الموسم الجديد في يومٍ لا يُنسى بالنسبة إلى اللاعب الشاب بعد بدايةٍ مزدحمةٍ لمسيرته مع الفريق (المركز الإعلامي - برشلونة)