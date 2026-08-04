الخليج يكمل القائمة بلاعبين من السنية

تتجه إدارة نادي الخليج إلى إكمال قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد بلاعبين من الفئات السنية، بعدما أبدى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز موافقته على ذلك وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة ستكون في حال عدم تمكن الإدارة من التعاقد مع لاعبين محليين يملكان الجودة المطلوبة.

وتضم قائمة الفريق الخلجاوي حاليًا حسب المصادر عينها 23 لاعبًا «15 سعوديًا و8 أجانب»، وتبقت خانتين لإكمال القائمة المكونة من 25 لاعبًا قبل انطلاق مشوار الفريق في دوري روشن السعودي.

في موازاة ذلك، يكثف الدكتور صادق الهويدي المدير الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم، جهودهم للبحث عن خيارات محلية مناسبة تدعم صفوف الفريق، لكن في حال لم تتكلل تلك التحركات بالنجاح، فإن الإدارة ستعمل على إكمال القائمة بلاعبين من الفئات السنية.

وتعاقدت إدارة الخليج مع تسعة لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: المالي بوباكار كوياتي، الإسباني عمر ماسكاريل، البرتغالي ميجيل كريسبو، الفرنسي أنجيلو فولجيني، الرأس الأخضري ويلسون مونتيرو، الجامبي موسى بارو، عبد الله العمار، محمد البراهيم، ونواف الصعدي.

في المقابل، ودع النادي ثمانية لاعبين، وهم: عارف آل حيدر، بندر المطيري، الهولندي بارت شينكفيلد، ثامر الخيبري، الإسباني باولو فرنانديز، والثلاثي اليوناني كونستانتيونس فورتونيس، جورجيوس ماسوراس، وديميتريوس كوربيليس.