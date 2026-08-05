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الأهلي يتأهب

2026.08.05 | 12:10 am
اختتم فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الثلاثاء، تأهبًا للمواجهة التجريبية التي تجمعه بضيفه الاتفاق على ملعبه، الأربعاء، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الأهلي)
الأهلي يتأهب

الأهلي يتأهب

الأهلي يتأهب

الأهلي يتأهب

الأهلي يتأهب