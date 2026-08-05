التجربة الأخيرة

اكتفى فريق الحزم الأول لكرة القدم بالتعادل مع الترجي التونسي 2ـ2، الثلاثاء، في المواجهة التجريبية الرابعة والأخيرة ضمن معسكره في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد (المركز الإعلامي - الحزم)