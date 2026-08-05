الأهلي.. التأهيل يحدد عودة ميندي

يخضع السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لبرنامج علاجي وتأهيلي منتظم في العيادة الطبية بمقر النادي في جدة تحت إشراف مباشر من الجهاز الطبي، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن عودة ميندي «34 عامًا» إلى التدريبات الجماعية ستتحدَّد وفق استجابته للتأهيل الذي يخضع له حاليًّا، ويشتمل على جلسات مكثفة، تستهدف موضع إصابته.

وبيَّن أن الجهاز الطبي يأمل تجهيز الحارس الدولي، وتخطيه المرحلة الأولى من التأهيل، ودخوله الثانية بالمشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية تمهيدًا لعودته إلى المباريات الرسمية تدريجيًّا.