قوري.. عاشر صفقات أبها

أعلنت إدارة نادي أبها، الثلاثاء، اكتمال إجراءات انضمام الفرنسي علي قوري لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد.

وكتب النادي الجنوبي على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «وقعت إدارة نادي أبها مع لاعب الجناح علي مامي قوري، لتمثيل الفريق الأول، بعد شراء عقده من نادي باريس إف سي الفرنسي».

ويواصل أبها تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يعد قوري عاشر صفقات الفريق، بعد عبده ديالو، ودونوفان ليون وصفوان الجهني، ومحمد دخيل الله، وماجد دوران، وماجد الصبياني، ولورينتز روزييه، وعبد الكريم دارسي والحارس مصطفى ملائكة.

ويقص أبها وضيفه الحزم شريط افتتاح النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.