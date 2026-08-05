نائب أمير الرياض يسلم الفائزين جوائز مهرجان الإبل

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم، الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في النسخة العاشرة، وسلّم أكثر من 250 مالك إبل جوائزهم بعد فوزهم في مختلف الأشواط من جميع الألوان.

ورفع نائب أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل ـ حفظهما الله ـ على الدعم والاهتمام والرعاية لقطاع الإبل والملاك والمهتمين بهذا الموروث.

و في كلمته خلال الحفل نيابةً عن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رحب بالفائزين والمشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في النسخة العاشرة، مهنئًا ملاك الإبل الفائزين بالمهرجان في نسخته العاشرة.

وأكد نائب أمير الرياض أن للإبل مكانة خاصة لأبناء هذه البلاد، وهي شاهد على تاريخها ورمز للأصالة، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.

بدوره، شدد نبيل المشوح، الرئيس التنفيذي لنادي الإبل، على أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل واصل بدعم من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ترسيخ مكانته بوصفه أكبر وأهم مهرجان للإبل على مستوى العالم، يسهم في تنمية قطاع الإبل اقتصاديًا وثقافيًا.

وهنأ المشوح الفائزين والمكرمين بما حققوه من إنجازات مستحقة، جسدت روح التنافس الشريف، وعكست ما يتمتع به ملاك الإبل من تميز، وأسهمت في إبراز هذا الموروث الوطني محليًا ودوليًا.