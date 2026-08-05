رئيس الاتحاد الأردني: نرفض الابتزاز ولن نؤيد إنفانتينو

اتهم الاتحاد الأردني لكرة القدم جياني إنفانتينو، رئيس المنظمة الدولية للعبة «فيفا» بالابتزاز، مؤكدًا تمسكه بمواقفه المبدئية تجاه عدد من القضايا.

يأتي ذلك في خضم المعارضة المتزايدة لرئيس الاتحاد الدولي داخل أروقة كرة القدم، والتي دفعته للتخلي عن مشروع مثير للجدل لبيع حصة في كأس العالم لشركات استثمارية.

وأوضح الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، أن «فيفا» عرض المساعدة في حل مشاكل الكرة في الأردن مقابل تأييده.

وقال إن «فيفا» أبلغه شفويًا خلال كأس العالم بأن تأييدهم لإنفانتينو «سيساعد اتحادنا لكرة القدم بشكل كبير» بعد أشهر من رفضهم تقديم المساعدة في شؤون مختلفة.

وكتب الأمير علي عبر منصة إكس: «نفتخر في الأردن بالتمسك بالقيم الأخلاقية. لم نؤيده من قبل، وبالتأكيد لن نؤيده الآن».

وأضاف: «لكن الوضع برمته يرقى إلى الابتزاز، ونحن نرفض الاستسلام لذلك».



ورفضت اتحادات قارية ووطنية لكرة القدم مشروع إنفانتينو الاستثماري بعد مهلة نهائية صارمة حددها المسؤول السويسري في 19 سبتمبر المقبل.

ويجادل «فيفا» بأن بيع حصة أقلية من ضمن أصوله التجارية سيجمع مليارات الدولارات لتمويل تنمية الرياضة على الصعيد العالمي.

وكان ماتياس جرافستروم الأمين العام لـ«فيفا» وأرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد من بين المسؤولين التنفيذيين الذين نأوا بأنفسهم عن إنفانتينو، فيما قال الأمير علي إن هناك مشكلة في القيادة.

واستعرض رئيس الاتحاد الأردني عددًا من الشكاوى التي يواجهها بوصفه اتحادًا ذا «ميزانية محدودة».

وشملت هذه الشكاوى دفع المشجعين «أسعارًا باهظة للتذاكر» مع استمرار رفض منحهم تأشيرات لحضور كأس العالم في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم صرف مكافآت مستحقة للاعبين مقابل مشاركتهم في كأس العرب 2025 التي نظمها «فيفا».

واشتكى رئيس الاتحاد من استقطاع الإدارة الأمريكية ضرائب من مكافأة المشاركة في كأس العالم، وهي تكاليف لا تتحملها المنتخبات التي اتخذت من كندا والمكسيك مقرا لهًا. وقال إن تلك الأموال كان ينبغي أن تذهب إلى اللاعبين والطاقم الفني.

وأضاف: «لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأولئك الذين لعبوا وأجروا معسكرهم في كندا والمكسيك. لكننا كنا موجودين في الولايات المتحدة، لذا نواجه الآن هذه الضرائب الباهظة مقابل مشاركتنا». وتأهل الأردن إلى كأس العالم للمرة الأولى، لكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

كما ينتظر الاتحاد منذ ديسمبر الحصول على المكافأة المالية عن وصول المنتخب إلى نهائي كأس العرب في قطر. وقال ابن الحسين: «لم يتم تسليم الأموال التي من المفترض أن يتلقاها منتخبنا لوصوله إلى النهائي حتى الآن، في حين يتباهى فيفا في الوقت نفسه بمليارات الدولارات التي يمتلكها في احتياطياته».