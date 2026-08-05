طرابزون: ننتظر وصول طائرة صلاح

أكد نادي طرابزون سبور التركي، الثلاثاء، أن طائرة المصري محمد صلاح، ستهبط في مطار إسطنبول أتاتورك، ظهر الأربعاء، في تأكيد على الأخبار التي أشارت إلى انتقال أسطورة ليفربول الإنجليزي إلى الفريق الساحلي.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت الثلاثاء أن النادي التركي أصبح على مسافة قريبة من قائد المنتخب المصري، وأشارت صحيفة «تركيا تودي» أن النادي أرسل عقدًا مفصَّلًا إلى صلاح «34 عامًا»، يتضمَّن التعاقد لمدة موسمين ونقلت عن موقع Fanatik، أن اللاعب سيحصل بموجب الصفقة المقترحة على 17 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى جانب مكافآتٍ إضافيةٍ مرتبطةٍ بالأداء.

وكان أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون، تجنَّب مناقشة المفاوضات علنًا ريثما يتم توقيع الوثيقة النهائية، لكن النادي أكد في بيانين منفصلين الثلاثاء على منصة إكس: «بدء المفاوضات بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق»، و«وصوله إسطنبول ومن ثم إلى طرابزون مساءً الأربعاء» على أن يتم الإعلان عن تفاصيل برنامج الاستقبال عبر قنوات التواصل الرسمية خلال اليوم نفسه.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وكان ⁠صلاح ​رحل ⁠عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعدما سجل 257 هدفًا في 442 مباراة، وفاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وبدوري الأبطال مرة واحدة.

وفي 2024-2025، أحرز ​29 ‌هدفًا في الدوري وصنع 18 ، ليعادل أكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم ‌واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 ⁠مباراة. ⁠كما اختير أفضل لاعب في الدوري، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول من يحقق الجوائز الثلاث في موسم واحد.