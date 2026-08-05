«تيك توك» تعرض شخصيات ومشاهد من أفلام ديزني

أعلنت شركتا والت ديزني و«تيك توك»، الأربعاء، ​عن اتفاق يسمح لمنشئي المحتوى على تطبيق ‌التواصل ​الاجتماعي الشهير ‌ باستخدام شخصيات ومشاهد من أفلام ديزني وبرامج تلفزيونية في مقاطع فيديو قصيرة.

وقالت ​الشركتان في ⁠بيان إنه بموجب الاتفاق، سيتم بث مجموعة مختارة من الفيديوهات على تطبيق «تيك توك» وعلى خدمة البث المباشر ديزني+.

وستظهر الفيديوهات ⁠على ديزني+ ضمن تبويب «الفيديوهات ‌العمودية» المصمم ‌خصيصًا لجذب فئة ​الشباب الذين ‌يفضلون مشاهدة الفيديوهات العمودية على ‌الهواتف المحمولة. وهذه هي أول مرة ستعرض فيها فيديوهات «تيك توك» على منصة أخرى.

وذكرت الشركتان ‌أن «تيك توك» سيوفر لمنشئي المحتوى إمكانية الوصول ⁠إلى ⁠أصول ديزني من مئات الأفلام والمسلسلات من علامات تجارية، مثل «بيكسار» و«مارفيل» و«ستار وورز».

وأضافت الشركتان أن برنامجًا تجريبيًا سيبدأ في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة مع خطط لطرحه في أسواق أخرى، ولم تكشف ​الشركتان ​عن الشروط المالية للصفقة.