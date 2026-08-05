أرسنال يقترب من قائد نيوكاسل

توصل نادي أرسنال إلى اتفاق مع البرازيلي برونو جيمارايش، قائد فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، من أجل الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني «99.5 مليون دولار»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» إن العرض الأول الذي قدمه أرسنال لضم لاعب خط الوسط البرازيلي «28 عامًا» قوبل بالرفض في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن النادي ‌اللندني قدم ‌عرضًا آخر توصل من خلاله إلى ‌اتفاق مع ⁠نيوكاسل.

وأشارت التقارير إلى أن جيمارايش أبلغ نيوكاسل في وقت سابق برغبته في الانضمام إلى أرسنال إذا وصل عرض مناسب.

وكان نيوكاسل حريصًا على الاحتفاظ بقائده، الذي يتبقى له عامان في عقده ⁠مع الفريق الذي يتخذ من ‌ملعب سانت جيمس ‌بارك مقرًا له، إضافة إلى خيار التمديد لعام إضافي.

وانضم ‌لاعب خط الوسط إلى نيوكاسل من ‌أولمبيك ليون الفرنسي في يناير 2022، ليصبح واحدًا من أكثر لاعبي النادي تأثيرًا.

وشارك في 195 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 31 هدفًا، وساعد نيوكاسل ‌على إنهاء انتظاره الطويل لتحقيق لقب محلي، بعد أن قاد الفريق للفوز ⁠بكأس ⁠الرابطة الإنجليزية المحترفة في 2025.

وشارك جيمارايش مع البرازيل في كأس العالم 2026، وكان أحد العناصر الأساسية في منتخب بلاده خلال الأعوام القليلة الماضية.