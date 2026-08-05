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نيوم يعود

2026.08.05 | 02:10 pm
عاد لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى التدريبات في مقر النادي بعد نهاية الإجازة الممنوحة لهم عقب نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي ـ نيوم)
نيوم يعود

نيوم يعود

نيوم يعود

نيوم يعود

نيوم يعود

نيوم يعود