11 أغسطس.. جزيرة «أمالا» على صدر الأهلي

تكشف إدارة النادي الأهلي، عن الأطقم الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، في 11 أغسطس الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة القطب الجداوي، أنهت، الإثنين الماضي، جلسة تصوير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للإعلان عن الأطقم الجديدة، على أن يظهر على صدر القميص شعار جزيرة «أمالا» أحد مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية الشريك الرسمي للنادي.

وبيّن المصدر، أن جلسة التصوير تمت بمقر النادي في جدة، بحضور البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو الذي تم التعاقد معه هذا الصيف قادمًا من سبورتنج لشبونة، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية 11 أغسطس الجاري، وقبل انطلاقة الموسم.

وأكد أن التصوير شمل الكشف عن الطقمين الأساسي باللون الأخضر، والاحتياطي بالصبغة البيضاء، على أن يعلن عن الطقم الثالث باللون السماوي الشهر المقبل.