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صلاح في إسطنبول

2026.08.05 | 03:56 pm
وصل المصري محمد صلاح، الأربعاء، إلى مطار أتاتورك في إسطنبول وسط حضور جماهيري كبير تمهيدًا لتوقيع عقده مع فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم (وكالات)
صلاح في إسطنبول

صلاح في إسطنبول

صلاح في إسطنبول

صلاح في إسطنبول

صلاح في إسطنبول