الاتحاد.. الموسى وحاجي خارج حسابات فيسينج

استبعد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، سعد الموسى وطلال حاجي من حساباته أمام الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، في أبوظبي ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، لعدم الجاهزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن القائمة النهائية سترفع للاتحاد القاري قبل المواجهة بـ48 ساعة، على أن يحدد المدرب اللاعبين المحليين والأجانب الذين سيغادرون إلى أبوظبي.

وبيّن المصدر أن جميع اللاعبين جاهزون، ما عدا الموسى وحاجي، إضافة إلى أحمد شراحيلي، ومحمدو دومبيا، اللذين يواصلان برامجهما العلاجية التأهيلية.

ويملك القطب الجداوي 13 لاعبًا أجنبيًا، هم: الصربيان بريدراج رايكوفيتش، كارلو سيميتش، البرتغاليان روجر فيرنانديز، دانيلو بيريرا، الكاميروني ستيفان كيلر، الجزائري حسام عوار، الفرنسيان موسى ديابي، كوسيم كوني «مواليد»، الهولندي ستيفن بيرجوين، المغربي يوسف النصيري، النيجيري جورج إيلنيخينا، الأرجنتيني ماثيو بوريل «مواليد»، والفنزويلي براينت اورتيجا «مواليد».

وكان الاتحاد بدأ إعداده في مقر النادي، 7 يوليو الماضي، مدة سبعة أيام، قبل المغادرة إلى إسبانيا، 14 من الشهر الماضي.

وبقي الاتحاد في ماربيا حتى 31 يوليو، خاض خلالها أربع مواجهات تجريبية، خسر الأولى أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2ـ3، والثانية ضد لاس بالماس الإسباني 1ـ2، وتغلب على ريال مايوركا 4ـ2، واختتم التجارب بالتعادل أمام ملقا 2ـ2.