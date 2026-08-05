مونفيس يودع تحدي «جراند سلام»

يشارك الفرنسي جايل مونفيس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، 23 أغسطس و13 سبتمبر، لتكون آخر بطولة «جراند سلام» في مسيرته، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب.

وذكر الاتحاد الفرنسي: «قرر الاتحاد منح بطاقة دعوة إلى بطولة الولايات المتحدة 2026 لكل من يوليا جان جان، المصنفة 119 عالميًا، وجايل مونفيس، المصنف 347 عالميًا».

ويرتبط الاتحاد الفرنسي للتنس باتفاق شراكة مع نظيره الأمريكي، يتيح له الاستفادة من بطاقات دعوة في كل من بطولتي رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وأكد الاتحاد الفرنسي أن جايل مونفيس، البالغ من العمر 39 عامًا، سيشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الـ18، مشيرًا إلى أنه بلغ الدور نصف النهائي في نسخة 2016، أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي رولان جاروس 2008.

ووضع مونفيس، المتوج بـ13 لقبًا في بطولات الفردي، الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة المنظمة على ملاعب فلاشينج ميدوز ضمن «أهدافه الكبرى» قبل نهاية مسيرته.

وأوضح مونفيس، الإثنين، في مونتريال، حيث يخوض، الخميس، مباراة الدور الثاني من دورة الألف نقطة أمام الأمريكي أليكس ميكلسن، أنه سيحتفل بذكرى يوم ميلاده الأربعين مع بداية البطولة في الأول من سبتمبر، مضيفًا: «لطالما قلت إنني أرغب في اللعب، وتقديم أداء جيد حتى عمر الأربعين».