3 سبتمبر .. انطلاق مهرجان ولي العهد

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، الأربعاء، تفاصيل البرنامج الزمني للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد 2026 المقرر تنظيمه على أرض ميدان الطائف التاريخي 3 سبتمبر المقبل.

وتبلغ جوائز الحدث الكبير 50 مليون ريال موزعة على 248 شوطًا.

وتنطلق فعاليات المهرجان بمشاركة نخبة الهجن من داخل وخارج السعودية، وتشهد أيام المهرجان الأحد عشر، تنظيم الأشواط الموزعة على الفترات الصباحية والمسائية من خلال فئات الهجن المعتمدة، وهي: الحقايق، اللقايا، الجذاع، سباق الهجانة، الثنايا، وفئة حيل وزمول.

وتستهل المنافسات بفئة الحقايق بمسافة 2 كم وبمجموع 92 شوطًا «63 شوطًا في الفترة الصباحية، و29 شوطًا في الفترة المسائية» تشمل مزاين فردي ومفاريد لشقح وشعل، و6 أشواط كؤوس و6 أشواط مفتوحة، تليها فئة اللقايا بمسافة 4 كم وبمجموع 64 شوطًا «44 شوطًا صباحيًا، و20 شوطًا مسائيًا» تشمل مزاين فردي ومفاريد لوضح وحمر، و6 أشواط كؤوس، ثم فئة الجذاع بمسافة 5 كم وبمجموع 38 شوطًا «30 شوطًا صباحيًا، و8 أشواط مسائية» تشمل مزاين فردي ومفاريد لهجن أصايل وصفر ومجاهيم، و4 أشواط كؤوس و4 أشواط مفتوحة.

ويشهد المهرجان إجراء سباق الهجانة بمسافة 5 كم للرجال و2 كم للسيدات، بواقع 14 شوطًا يتضمن شوطين للرجال والسيدات في الفترة المسائية إضافة إلى أشواط خاصة للدول العربية.

وتستكمل الفئات بفئة الثنايا بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطًا «16 شوطًا صباحيًا، و4 أشواط كؤوس مسائية»، على أن يختتم البرنامج بفئة حيل وزمول بمسافة 6 كم وبمجموع 20 شوطًا «16 شوطًا في الفترة الصباحية، و4 أشواط كؤوس في الفترة المسائية».

ويشهد المهرجان للمرة الأولى تنظيم كأس مهرجان ولي العهد للهجن مخصص للسعوديين وبجائزة مالية قدرها 500 ألف ريال يحصل عليها الأكثر تحقيقًا للأشواط حسب النقاط.

وسبق للمهرجان أن حقق 4 جوائز «جينيس» للأرقام القياسية أعوام 2018، 2019، 2024م كأكبر هجن مشاركة في العالم بالإضافة إلى جائزة أكبر مجسم هجن مضيء في العالم مزود بـ51,200 مصدر إضاءة، كما فاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الاقتصادي.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبير من ولي العهد ـ حفظه الله ـ لتطويره وفق رؤية طموحة، تحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي، ليظل المهرجان وجهةً رئيسة لحاضري الموروث الأصيل، ومسهمًا بارزًا بمردودٍ إيجابي مستدام على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.