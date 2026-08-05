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التدريب الأخير

2026.08.05 | 04:43 pm
أجرى فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، الأربعاء، قبل نهاية معسكره التحضيري في النمسا (المركز الإعلامي ـ الشباب)
التدريب الأخير

التدريب الأخير

التدريب الأخير

التدريب الأخير