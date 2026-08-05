الليلة.. الهلال يوقع عقدا جديدا

يوقع الهلال مساء الأربعاء، عقد رعاية جديدًا مع شركة ريف، يمتد نحو 5 مواسم، بملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عقد الشراكة الذي يحضره الأمير نواف بن سعد رئيس النادي، والإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي، وممثلو الشركة، يأتي ضمن سلسلة الشراكات التي أبرمتها إدارة القطب العاصمي وكان آخرها التوقيع مع «NHC» راعيًا رسميًا.

من جانب آخر، يستعد لاعبو فريق الهلال للعودة إلى التدريبات، الجمعة، على ملعب جامعة الأميرة نورة، المقر الجديد للتدريبات، بعد الإجازة التي منحها الإيطالي سيموني إنزاجي إثر عودة البعثة الزرقاء فجر الثلاثاء إلى الرياض، من معسكر مدينة شتاجرسباخ النمساوية.

وخاض الفريق خلال فترة المعسكر الإعدادي أربع مواجهات تجريبية، بدأها أمام شتورم جراتس النمساوي، وكسبها 2ـ1، وحقق الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ0، وخسر بهدفين دون مقابل أمام مولودية الجزائر، قبل أن يختتم المعسكر، الإثنين، بالتعادل 3ـ3 أمام الأهلي القطري.