رازوفيتش يرفض الزمالك.. ويفاضل بين سعودي وقطري

أغلق المدرب الصربي فوك رازوفيتش الباب أمام إمكانية توليه تدريب فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، بعدما رفض العرض المقدّم من إدارة «القلعة البيضاء» بشكل كامل، مفضلًا التريّث في اختيار وجهته المقبلة بانتظار دراسة عدد من العروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية.

وبحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يصبُّ الصربي كامل تركيزه على المفاضلة بين عرضين جادين، أحدهما من نادٍ في دوري روشن السعودي، والآخر من نادٍ قطري، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة ضمن مشروع رياضي قادر على المنافسة.

وأفادت المصادر برفض رازوفيتش، الذي يملك تجربة ناجحة مع الكرة السعودية، عددًا من العروض من أندية سعودية أخرى، بداعي افتقاد المشاريع الرياضية المقدّمة إلى الوضوح في الأهداف، وخطط بناء الفريق، والصلاحيات الفنية، ما دفعه للاعتذار عن عدم قبولها.

ويحرص رازوفيتش على عدّة معايير تحدد وجهته المقبلة، في مقدمتها الاستقرار الإداري، مع وضوح المشروع الفني، وقدرة النادي على المنافسة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتنفيذ الأفكار التدريبية.

ومن المنتظر أن يحسم الصربي قراره النهائي خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من دراسة جميع الجوانب الفنية والإدارية للعروض المطروحة.

ودرّب صاحب الـ 53 عامًا فريقي الفيصلي والفيحاء في السعودية، وقاد الثاني إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، 2022، والأول إلى مركز وصيف البطولة ذاتها، 2018.