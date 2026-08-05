طرابزون عن صلاح: شاهدوا التاريخ مساء الخميس

يلتقي النجم المصري محمد صلاح بجماهير فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، وجهته الجديدة، داخل ملعب النادي «بابارا بارك» مساء الخميس.

وأعلن النادي، الواقع في مدينة طرابزون الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود، عن تنظيم حفلٍ في الـ 07:30 من مساء الخميس لتوقيع عقد صلاح، الذي اختار الالتحاق بالفريق الأزرق والأحمر بعد مسيرة مليئة بالإنجازات بالفردية والجماعية، دامت تسعة أعوام مع ليفربول الإنجليزي.

ودعا طرابزون سبور، عبر منشورٍ على منصة «إكس»، مشجعيه إلى الحضور للملعب، مرتدين قمصان الموسم الجديد، من أجل «مشاهدة التاريخ، ولنأخذ معًا الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى».

ووصل صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى مدينة اسطنبول التركية، الأربعاء، وخضع إلى فحص طبي، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى ناديه الجديد.

واختار قائد منتخب مصر وجهته بعدما أنهى عقده مع ليفربول بالتراضي في ختام الموسم الماضي.