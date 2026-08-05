13 مليونا تنقل لوبي إلى الاتحاد

تعاقد نادي الاتحاد مع السنغالي ديون لوبي لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 مواسم قادمًا من ألميريا، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأربعاء.

وطبقًا للمصدر ذاته، فإن قيمة الصفقة تبلغ 13 مليون يورو على دفعات تم الاتفاق عليها بين الناديين.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة الإثنين، أن نادي الاتحاد وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ألميريا الإسباني بغية التعاقد مع السنغالي ديون لوبي، لاعب الوسط، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بعقدٍ لمدة أربعة أعوامٍ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللاعب السنغالي البالغ من العمر 24 عامًا، مدد عقده مع ألميريا، أخيرًا، حتى صيف 2030، ومع ذلك يتفاوض الاتحاد مع ناديه، الذي يترأسه محمد الخريجي، لإقناعه ببيع العقد.

وانضم لوبي إلى صفوف ألميريا في صيف 2023 قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي، ومنذ ذلك الحين إرتدى قميصه في 105 مباريات محرزًا أربعة أهداف، وصنع ستة، علمًا أن قيمته السوقية تقدر بـ15 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.