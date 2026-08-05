بالهلال.. سيدات النصر يدخلن التاريخ

دخل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات التاريخ، بعد أن أصبح أول فريق نسائي سعودي يتوج بلقب خارجي، إثر انتصاره الكبير على الهلال السوري 4ـ0 في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا على ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية.

وحسم الأصفر العاصمي اللقب الإقليمي الأول في مسيرته بفضل الرباعية التي تناوب على تسجيلها كل من البحرينية حصة العيسى، والتنزانية كلارا لوفانجا بواقع هدفين لكل منهما، ليجدد بذلك تفوقه على منافسه السوري بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وكان النصر ضرب بقوة في مرحلة مجموعات البطولة التي أنهاها في الصدارة بالعلامة الكاملة «6 نقاط» وبشباك نظيفة عقب فوزين متتاليين على الهلال 5ـ0، ونفط الشمال العراقي 9ـ0، ومن ثم واصل مشواره المثالي بانتصار على الاتحاد الأردني 3ـ0.

وبذلك، أضاف الأصفر إنجازًا آخر تمثل في المحافظة على نظافة شباكه في مبارياته الأربع بالبطولة التي شهدت تسجيله 21 هدفًا.

ورفع الفريق النصراوي عدد بطولاته إلى ثمانية ألقاب في مختلف المسابقات خلال خمسة مواسم منذ انطلاقته رسميًا عام 2022، وتوج فيها بلقب الدوري الممتاز أربع مرات، وكأس السوبر مرة واحدة، ومثلها في كل من بطولتي تحدي الشتاء وكأس الاتحاد.