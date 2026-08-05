بنزيما: أجواء المونديال الإلكترونية احترافية

شهدت علاقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، مع ألعاب كرة القدم تطورًا كبيرًا بالتوازي مع مسيرته الحافلة بالنجاح في الملاعب، بدءًا من قضائه ساعات طويلة في لعب إي أيه إف سي، التي كانت تُعرف سابقًا باسم «فيفا»، ووصولاً إلى ظهور صورته على غلاف اللعبة.

ودخلت هذه العلاقة مرحلة جديدة بعد حضور بنزيما منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في باريس، حيث زار المهاجم الفرنسي والفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 باريس إكسبو بورت دو فرساي خلال أول مشاركة له بفعالية للرياضات الإلكترونية، والتي حظيت بإعجابه منذ اللحظة الأولى بفضل نطاقها الواسع وتنظيمها رفيع المستوى.

وقال بنزيما: «لقد أذهلني حجم هذه البطولة. فهذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها هذا الحدث ولم أكن أتوقع أن يكون بهذه الروعة».

وأعرب مهاجم فريق الهلال السعودي عن إعجابه البالغ بأجواء البطولة وما شهده داخل كواليسها قائلًا: «لعل أكثر ما أثار انتباهي هو مستوى الحماس والأجواء والجماهير. كما أن اللاعبين يتمتعون بتركيز كبير أثناء اللعب، حيث تم تخصيص مناطق لوسائل الإعلام والراحة والتركيز والتدريب، مما يعكس مستوى تنظيميًا احترافيًا يبعث على الإعجاب».

ولم تقتصر زيارة بنزيما على متابعة المنافسات، ففي 26 يوليو الماضي وقبل المباراة النهائية لبطولة إي أيه إف سي العالمية للمحترفين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، خاض مواجهة استعراضية خاصة في لعبة إي أيه إف سي 26 إلى جانب بروس جرانيك بطل العالم السابق وصانع المحتوى المتخصص باللعبة، حيث شكّل الثنائي فريق بنزيما في مواجهة فريق Amine، المكوّن من صانع المحتوى الفرنسي Amine وزميله صانع محتوى الألعاب Brak.

ونجح فريق بنزيما وقتها في تحقيق فوزٍ كبير بنتيجة 4ـ0، في عرض جمع بين نخبة نجوم كرة القدم والألعاب التنافسية وصنّاع المحتوى على مسرح البطولة.