بعد عامين.. مودريك يظهر في خسارة تشيلسي

عاد الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك إلى المشاركة مع فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، للمرة الأولى منذ نحو عامين، وذلك في مباراة تجريبية خسرها فريقه الإنجليزي أمام يوفنتوس الإيطالي 0ـ1 في هونج كونج الأربعاء.

ودخل مودريك بدلًا من المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 82، وسط تصفيق من زميله وهتافات حماسية من آلاف مشجعي تشيلسي في ملعب كاي تاك.

وقال المدرب الإسباني للفريق اللندني شابي ألونسو: «أنا سعيد جدًا من أجله. كانت عودته لحظة مؤثرة بالنسبة إلى الجميع داخل النادي».

وأضاف: «كان من الطبيعي أن يكون سعيدًا للغاية. بعد هذه الفترة الطويلة، كان شعور العودة إلى أرض الملعب رائعًا بالنسبة إليه».

ولم يشارك مودريك في أي مباراة منذ نوفمبر 2024 بسبب عقوبة إيقاف تتعلق بالمنشطات، لكنه حصل على إذن لاستئناف مسيرته الكروية الجمعة الماضي بعد كسبه الاستئناف الذي تقدم به.

ورغم ظهوره النشط في الدقائق التي لعبها على الجهة اليسرى، فإن يوفنتوس خرج منتصرًا بفضل هدف رائع في الشوط الثاني سجله الدولي الكوسوفي إيدون جيجروفا.