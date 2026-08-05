الأهلي يخسر بالثلاثة.. ويطلب شرط يايسله الجزائي

خسِر فريق الأهلي الأول لكرة القدم 1ـ3 من ضيفه الاتفاق، مساء الأربعاء على ملعب الأول في مدينة جدة.

وخاض الأهلي المباراة التجريبية تحت قيادة البرازيلي روي سانتوس، مدربه المؤقت. وبعد نهايتها، أعلن النادي عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، عقب تقديمه استقالته، مشيرًا إلى وجوب دفع الأخير الشرط الجزائي خلال الفترة المنصوص عليه في العقد، دون الكشف عن قيمته.

وبالتزامن، كشف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تعيين يايسله مدربًا لفريقه الأول، المشارك في الدوري الممتاز «بريميرليج».

وكانت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية قد ذكرت، في 31 يوليو الماضي، أن الأهلي سيحصل على 11 مليون يورو نظير توقيع مدربه مع نيوكاسل يونايتد.

وكلّف النادي سانتوس، مدرب فريق تحت 21 عامًا، بقيادة الفريق الأول مؤقتًا. وبعد ثلاث حصص تدريبية مع سانتوس، خسِر الفريق 1ـ3 من الاتفاق، على ملعب النادي. وتقدّم الضيوف بهدفٍ للمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، في الدقيقة 19 من ركلة جزاء. وأضاف المهاجم ياسر الشمري الهدف الثاني، في الدقيقة 31 بعد خطأ في التمرير من الفرنسي إنزو ميو، لاعب الوسط الأهلاوي، الذي حاول التمرير لأحد زملائه فذهبت إلى صاحب الهدف أمام المرمى.

وبهدفٍ قبل انتهاء الشوط الأول، قلّص المهاجم فراس البريكان الفارق لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 48، استعاد الاتفاق فارق الهدفين، بعدما سجّل له الجناح عبد العزيز البيشي.