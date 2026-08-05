الآلاف يستقبلون صلاح في طرابزون

لقِيَ الدولي المصري محمد صلاح استقبالًا حافلًا بعد احتشاد الآلاف من الأنصار لحظة وصوله إلى مطار مدينة طرابزون التركية الساحلية، معقل فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، الأربعاء .

وكتب طرابزون سبور في حسابه الرسمي على منصة «إكس» ناشرًا صورًا للاستقبال: «أهلًا وسهلًا بك، أيها الملك المصري».

وأظهرت الصور احتشاد الآلاف من مشجعي الفريق أمام صالة كبار الزوار في مطار المدينة يعتلون السيارات وسط وميض للألعاب النارية و«الشماريخ» احتفالًا بمقدم اللاعب الذي أرتدى القميص رقم (10) .

وأعلن نادي طرابزون سبور التركي تنظيم حفل توقيع عقد صلاح في حديقة بابارا عند الـ 7:30 من مساء الخميس، طبقًا للموقع الرسمي للنادي التركي.

وكتب في منصة «إكس»: «ندعو جميع جماهيرنا إلى حديقة بابارا، ملعبنا، مرتدين قمصان الموسم الجديد، ليشهدوا لحظة تاريخية ويخطوا معنا الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى».

ووصل صلاح، صاحب 34 عامًا، إلى مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، وخضع إلى فحص طبي، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى ناديه الجديد.

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وكان ⁠صلاح ​رحل ⁠عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعدما سجل 257 هدفًا في 442 مباراة، وفاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وبدوري الأبطال مرة واحدة.

وفي 2024ـ2025، أحرز ​29 ‌هدفًا في الدوري وصنع 18، ليعادل أكبر عدد من الإسهامات التهديفية في موسم ‌واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 ⁠مباراة. ⁠كما اختير أفضل لاعب في الدوري، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول من يحقق الجوائز الثلاث في موسم واحد.