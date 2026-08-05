بطل العالم يدعم صفوف أبها

عزّز نادي أبها صفوف فريقه الأول لكرة القدم، العائد إلى دوري روشن السعودي، بخبرات النجم الفرنسي نبيل فقير، صانع الألعاب، الذي تُوِّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018.

ورفع أبها عدد صفقاته الأجنبية، خلال نافذة الانتقالات الجارية، إلى خمسة، مواصلًا تركيزه على اللاعبين الفرنسيين.

وأعلن النادي، مساء الأربعاء، عن توقيعه عقدًا مع فقير، صاحب الـ 33 عامًا، القادم بصيغة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع الجزيرة الإماراتي.

وكانت «الرياضية» قد كشفت، في 23 يوليو الماضي، عن تركيز إدارة النادي، الذي يترأسه سعد الأحمري، على إبرام 3 صفقات فرنسية.

وتعاقدت الإدارة، منذ ذلك الحين، مع الفرنسي لورينتز روزييه، لاعب الوسط، ومواطنيه الجناح علي مامي جوري، وفقير، الذي تألق في صفوف ليون الفرنسي وريال بيتيس الإسباني قبل الانتقال، خلال صيف 2024، إلى الجزيرة.

وفي وقت سابق من فترة الانتقالات، ضمّ النادي الجنوبي المدافع السنغالي عبده ديالو، الذي مثّل منتخبات فرنسا في مرحلة الفئات السنية، ودونوفان ليون، حارس مرمى منتخب غويانا الفرنسية، القادم من أوكسير الفرنسي.