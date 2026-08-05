صلاح: أتطلع إلى ألقاب طرابزون

أوضح محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأربعاء، إنه يتطلع للفوز بالألقاب مع طرابزون سبور، إذ من المتوقع أن يعلن النادي المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع هداف ليفربول السابق خلال الساعات القليلة ​المقبلة.

وكان هناك نحو 25 ألف مشجع، حملوا اللافتات وأشعلوا الألعاب النارية، في انتظار صلاح خارج مطار طرابزون.

وقال صلاح للصحافيين فور وصوله إلى طرابزون: «من الرائع للغاية أن أرى هذا العدد من الجماهير هنا الآن، إنه أمر لا يصدق. أنا سعيد بوجودي هنا ولا أجد الكلمات التي تصف شعوري، لكن الجماهير أظهرت الكثير من الحب».

وأضاف: «هناك 25 ألف شخص هنا، ولا أذكر أنني رأيت مثل هذا العدد من قبل في مطار، لكنه شعور رائع ويعكس قدرًا كبيرًا من المودة والدعم. لذلك أنا سعيد جدًا بذلك، وأتطلع إلى ما هو قادم.، وآمل، ‌كما فعلت في كل ‌مكان، أن أحقق الإنجازات. نأمل أن نتمكن من تقديم ​شيء ‌جيد ⁠في الدوري ​وأوروبا».

ووصل صلاح «34 ⁠عامًا» إلى إسطنبول في وقت سابق اليوم وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق، وخضع للكشف الطبي في مستشفى أجيبادم ماسلاك في المدينة.

وأعلن طرابزون سبور أن الدولي المصري سيرتدي القميص رقم 10 وهو نفس الرقم الذي يرتديه في المنتخب المصري، بينما كان يرتدي القميص 11 في ناديه السابق ليفربول.

وتوجه صلاح إلى تركيا على متن طائرة خاصة، وارتدى خلال الرحلة قميص طرابزون سبور رقم 61، ووجه كلمة إلى جماهير النادي التركي.

وقال صلاح بالإنجليزية في مقطع فيديو نشره طرابزون سبور ⁠عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «طرابزون، هل أنت مستعدة؟ يمكنني سماعك».

وأنهى طرابزون سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي.

وكان ⁠صلاح ​رحل ⁠عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعدما سجل 257 هدفًا في 442 مباراة، وفاز بلقب الدوري الممتاز مرتين وبدوري الأبطال مرة واحدة.

وفي 2024ـ2025، أحرز ​29 ‌هدفًا في الدوري وصنع 18، ليعادل أكبر عدد من الإسهامات التهديفية في موسم ‌واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 ⁠مباراة. ⁠كما اختير أفضل لاعب في الدوري، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح أول من يحقق الجوائز الثلاث في موسم واحد.