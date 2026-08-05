النصر يكتسح جوائز سيدات غرب آسيا

سيطر فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات على الجوائز الفردية النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية 2026 التي توج بلقبها إثر فوزه على الهلال السوري 4-0 في المباراة النهائية الأربعاء.

ونالت التنزانية كلارا لوفانجا، مهاجمة الفريق النصراوي، جائزة هدافة البطولة بعد تسجيلها سبعة أهداف، فيما توجت زميلتها منى عبد الرحمن بجائزة أفضل حارسة، عقب محافظتها على نظافة شباكها طوال البطولة، ولحقت بهن الفرنسية نسرين بهلولي لاعبة الوسط التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وحقق الفريق النصراوي لقب البطولة دون خسارة وبشباك نظيفة في أربع مباريات، سجل خلالها 21 هدفًا، فيم حل الهلال السوري وصيفًا ونال الميداليات الفضية.

وجرت منافسات البطولة على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية بمشاركة أربعة فرق أخرى إلى جانب النصر والهلال، وهي: الاتحاد الأردني وبنات في سي الإماراتي وأكاديمية بيروت اللبناني، ونفط الشمال العراقي.