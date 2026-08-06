تالة من الاتحاد إلى القادسية

انتقلت تالة الغامدي، لاعبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، إلى القادسية بموجب عقد يمتد حتى 2029 بعد موافقة النادي الجداوي على بيع المدة المتبقية من عقدها حسبما كشف عنه الناديين، الأربعاء.

ورحب القادسية بلاعبته الجديدة، وكتب عبر الحساب الرسمي لفريق السيدات في منصة «إكس»: «‏من غربها لشرقها تالة وصلت.. سيرة حافلة، وفي القادسية تكمّل المسيرة».

وحظيت تالة بممر ترحيبي من زميلاتها لحظة نزولها إلى أرضية الملعب لخوض حصتها التدريبية الأولى بقميص الفريق الشرقي الذي يستعد للموسم الجديد.

وتحفل مسيرة تالة بعديد من الإنجازات مع الاتحاد، إذ حققت لقب دوري المنطقة الغربية، والمركز الثالث في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، سجلت تالة اسمها ضمن القائمة التي أسهمت في حصول المنتخب السعودي للسيدات على لقب البطولة التجريبية.