بوسيتش.. مساعد مدرب ليفربول يقود الأهلي

يدشن الهولندي مارينو بوسيتش محطته الفنية الرابعة بعد تعيينه مدربًا لفريق الأهلي الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى صيف 2028 خلفًا للألماني ماتياس يايسله.

وأعلن الأهلي فجر الخميس تعيين بوسيتش الذي يحمل أيضًا الجنسية الأوكرانية خلفًا للمدرب الألماني المغادر إلى قيادة نيوكاسل يونايتد.

وقاد المدرب الهولندي فرق تفينتي في بلاده، وشاختار الأوكراني، والجزيرة الإماراتي.

وقال الأهلي في بيانه الذي نشره بعد التوقيع مع بوسيتش: «يسرّ النادي الأهلي الإعلان عن تعيين مارينو بوسيتش مدربًا للفريق الأول بعقد لمدة عامين حتى 2028 .. يأتي مارينو بوسيتش إلى الأهلي بخبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية والخليجية».

ويمتلك المدرب عددًا من التجارب منها مدربًا وأخرى مساعدًا، ففي هولندا، عمل مع أندية تفينتي، وألكمار، وفينورد.

وخلال فترة تدريبه لتفينتي، قاد الفريق للصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2018ـ2019.

وعمل في فينورد إلى جانب آرنه سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي السابق عندما فاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022ـ2023، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021ـ2022.

ولا تعد السعودية المحطة الخليجية الأولى للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، إذ سبق له الإشراف على الجزيرة الإماراتي حيث نجح في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ بوسيتش مهمته وسط تغييرات واسعة داخل الأهلي، إذ ودع الفريق عددًا من أبرز نجومه يتقدمهم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويج الأهلي بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي المقابل، عزز النادي صفوفه بصفقات جديدة، أبرزها البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والأرميني إدوارد سبيرتسيان، إضافة إلى لاعب الوسط نايف مسعود.

وخاض الأهلي معسكرًا تحضيريًا في إسبانيا والبرتغال استعدادًا للموسم الجديد، على أن يستهل مشواره في الدوري المحلي بمواجهة الدرعية في 13 أغسطس الجاري، قبل أن يخوض مواجهة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتيننتل في 26 منه.