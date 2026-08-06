رئيس أبها لـ«الرياضية»: ألغوا الإنجليزية وتعلموا من «فيفا»

طالب سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، بضرورة إلغاء بند إجادة اللغة الإنجليزية لمرشحي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح لـ«الرياضية» الأحمري قائلًا: «الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتمد بشكل أساسي العربية لغة رسمية في تعاملاته الدولية، فلماذا نصر على جعل الإنجليزية شرطًا رئيسًا من شروط الترشح للانتخابات؟!».

وأضاف: «لن تتعطل الأمور لو تمت الاستعانة بمترجم في اللقاءات أو المناسبات الدولية التي تشمل وفودًا أجنبية، فوجود المترجم يغني تمامًا عن اللغة الإنجليزية وهو بروتوكول معتمد في كل المناسبات الدولية الرسمية».

وكان تركي الضبعان، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي، سحب ملفه اعتراضًا الإلزام باختبارات اللغة الإنجليزية الثلاثاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر ذاتها، فإن الضبعان رفض دخول الاختبار، وأبلغ لجنة الانتخابات بسحب ملف ترشحه بسبب عدم مشاركة جميع المرشحين في الاختبار.

وإضافة إلى الضبعان، تقدمت خمسة أسماء أخرى بقوائم ترشحها لرئاسة اتحاد القدم، وهم: بدر الرزيزاء، خالد الغامدي، حاتم خيمي، أحمد الوادعي، وشاكر العصيمي.

وتجرى الانتخابات في 30 أغسطس الجاري بعد استقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد القدم إثر خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وبعد إغلاق باب الترشح، السبت الماضي، شرعت لجنة الانتخابات في فحص قوائم المرشحين، على أن يتم الإعلان عن نتائجه، السبت، فيما يتلقى مركز التحكيم الرياضي الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، ومن ثم يتم الفصل فيها من 15 إلى 23 من الشهر ذاته، وتعلن نتائج ذلك في 24 منه.

وحددت اللجنة 25 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لانسحاب المرشحين، وبعدها بيوم سيتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية، وتستمر قبل يوم من الانتخابات.