دورة تورونتو.. إيلينا تقصي داريا وتتأهل

بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لاعبة التنس، المصنفة الثانية عالميًا دور الـ16 في دورة تورونتو الألف نقطة في كرة المضرب، بتخطيها الأسترالية داريا كاساتكينا، بنتيجة 6ـ3 و5ـ7 و6ـ4.

وقالت إيلينا بعد نهاية المباراة: «أرغب في رؤية إرسال أفضل ونسبة نجاح أعلى، انتصرت في اللحظات الحاسمة، لكن النسبة لا تزال منخفضة جدًا، ما زلت أتأقلم قليلًا مع فارق التوقيت وكل ما يرافقه، لذا، يمكن ربما أن يكون مستوى طاقتي أفضل».

والتحق بإيلينا إلى الدور ذاته، الأمريكيتان جيسيكا بيجولا، وكوكو جوف، والشابة الروسية ميرا أندرييفا، المصنفات الثالثة والرابعة والخامسة.

واحتاجت الكازاخستانية إلى ساعتين و35 دقيقة لعبور المصنفة 61 عالميًا.

وتواجه إيلينا في الدور المقبل الأمريكية آن لي، الفائزة على الكندية كايلا كروس 7ـ6 «7ـ2» و6ـ3.

بدورها، حجزت جيسيكا مقعدها على حساب البولندية ماجدالينا فريخ 3ـ6 و6ـ3 و6ـ2.

وتلتقي المصنفة الثالثة عالميًا وفي الدورة مع الأوزبكية كاميلا رخيموفا، المتأهلة على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 7ـ6 «7ـ1» و6ـ0 قبل انسحاب الأخيرة في المجموعة الثالثة أثناء تأخرها 2ـ5.

واحتاجت كوكو، المصنفة الرابعة عالميًا، إلى ساعة و47 دقيقة لعبور مواطنتها كايلا داي 6ـ2 و7ـ5.

من جهتها، اجتازت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة الخامسة عالميًا، وبطلة «رولان جاروس»، التشيكية كارولينا بليشكوفا بسهولة 6ـ0 و6ـ2.

وتواجه أندرييفا الكندية ليلى فرنانديز المصنفة الثلاثين التي تغلبت على المكسيكية ريناتا ساراسوا 6ـ2 و6ـ2.