ميسي يحطم الأرقام بالثنائية

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، أفضل هداف في كأس الرابطتين، المسابقة التي تجمع سنويًا أندية من الدوريين الأمريكي، والمكسيكي، وذلك بعدما قاد زملاءه إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس 4ـ2 على أرضه، صباح الخميس، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لنسخة 2026.

ورفع ميسي، الذي أسهم في تتويج ميامي بلقب نسخة 2023، خلال أسابيعه الأولى مع النادي، رصيده في البطولة إلى 14 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف على الجابوني دينيس بوانجا، لاعب لوس أنجليس أف سي.

وافتتح دافيد رودريجيس التسجيل للفريق المكسيكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يُدرك ميسي التعادل بعد سبع دقائق من عمر المباراة.

ومنح الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، لاعب وسط ميامي التقدم لزملائه في الدقيقة 26، ثم سجل ميسي هدفه الثاني قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يجعل البرازيلي ميكايل النتيجة 4ـ1 في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وأحرز الإسباني رافا يورينتي هدفًا ثانيًا لأتلتيكو سان لويس، في الشوط الثاني، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

وفي المباريات الأخرى، فاز دالاس على كويريتارو 2ـ0، فيما تغلب ليون على ناشفيل 1ـ0.