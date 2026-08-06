الوحدة يبحث عن مهاجم ومحور قبل الشباب

طلب المقدوني سلافتشي فوينيسكي، مدرب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، من إدارة النادي سرعة التعاقد مع لاعبين أجنبيين في مركزي المهاجم والمحور، قبل مواجهة الشباب في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 16 أغسطس الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي المكي، بدأت في البحث عن تحقيق مطالب المدرب، بهدف تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبيّن المصدر، أن إدارة حازم اللحياني، رئيس النادي، تدرس ملفات لاعبين من القارتين الإفريقية والأوروبية، على أن يتم الإعلان الرسمي، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين.

من جهة أخرى، تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم من تركيا ظهر الجمعة، بعد ختام المعسكر الخارجي الذي نظم في مدينة أنطاليا، واستمر مدة 19 يومًا، خاض خلاله مباراة تجريبية واحدة أمام دهوك العراقي انتهت بالخسارة 0ـ2.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجهاز الفني للفريق الوحداوي، سيمنح اللاعبين إجازة يومي الجمعة والسبت، على يعود الجميع لأداء التدريبات الأحد بملعب النادي استعدادًا لمواجهة الكأس.

ويفتتح الوحدة منافسات دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، بمواجهة العدالة 21 أغسطس الجاري على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.