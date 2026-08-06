كأس و500 ألف تنتظر الملاك السعوديين

ينظم الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى كأس مهرجان ولي العهد خاص بالملاك السعوديين في النسخة الثامنة التي تنطلق 3 سبتمبر المقبل على أرض ميدان الطائف.

وتبلغ قيمة الكأس 500 ألف ريال يحصل عليها الملك الأكثر تحقيقًا للأشواط وفقًا لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد بدءًا من موسم 2026ـ2027, وستكون البداية في مهرجان ولي العهد للهجن.

وأوضح الاتحاد أن آلية احتساب النقاط للأشواط في المهرجانات المعتمدة ستكون على النحو التالي، يمنح صاحب المركز الأول في الأشواط العامة وإنتاج السعودية عدد 25 نقطة، والثاني 20 نقطة، والثالث 15 نقطة، والرابع 10 نقاط، والخامس 5 نقاط، فيما ينال الحاصل على المركز الأول في الأشواط الأخرى 10 نقاط، دون احتساب نقاط للمراكز المتبقية.

وحددت اللجنة المنظمة أربعة ضوابط تنظيمية لإقرار النتائج وحسم الصدارة، شملت إقرار النقاط رسميًا بعد نهاية كل مهرجان على حدة، وعقب ظهور نتائج فحص المنشطات، تُنقل النقاط تلقائيًا إلى المالك الجديد في حال بيع أو انتقال ملكية المطية.

ويُستبعد المشارك من المسابقة في حال ثبوت استخدام مواد محظورة، أو صعق كهربائي، أو أي وسيلة تؤثر في جسم المطية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن أنه في حالات التعادل وعند تساوي مالكين أو أكثر في مجموع النقاط، يتم تحديد الفائز بناءً على الأكثر حصولًا على الرموز أو الأعلى تسجيلًا لأفضل توقيت زمني.