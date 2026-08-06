رسميّا.. الصرامي يقود الاحتراف في النصر

اختارت إدارة النصر، عبد العزيز الصرامي، لتولي إدارة الاحتراف في النادي، خلفًا للمستقيل عبد الله التركي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصرامي، بدأ مهامه الرسمية، عقب فترة كلف فيها مصعب البهلال، بتسيير أعمال إدارة الاحتراف في النادي، بعد الاستقالة التي تقدم بها التركي الموسم الماضي.

من جانب آخر، يعود لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التدريبات مساء السبت، بعد منح المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، لاعبيه راحة 24 ساعة، عقب العودة من لشبونة، الأربعاء، في ختام المعسكر الخارجي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وخاض النصر أربع مبارياتٍ تجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، الذي استمر 16 يومًا، خسر الأولى 1ـ2 أمام بنفيكا «ب»، وفي الثانية فاز على ميريدا 2ـ0، وسقط في المواجهتين الثالثة والرابعة تواليًا 2ـ4 أمام إستريلا أمادورا، و0ـ2 أمام ألميريا.

ويستهل الفريق حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي بمواجهة ضيفه الفتح، ضمن الجولة الأولى على ملعب «الأول بارك»، 15 أغسطس الجاري.