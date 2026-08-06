كومباني: «الأبطال» هدفنا.. والثنائية صعبة

اعترف البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الخميس، بصعوبة تحسين ما حققه العملاق البافاري الموسم الماضي، معربًا عن أمله في أن تساعد التعاقدات الجديدة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 2020.

وقال كومباني للصحافيين في هونج كونج، عشية مباراة تجريبية أمام أستون فيلا الإنجليزي: «في الوقت الراهن، هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وسأقول خلال الموسم، يتوجب علينا التركيز على المباراة المقبلة، أعتقد أننا حسّنا التشكيلة قليلًا من خلال بعض التعاقدات، آمل أن يمنحنا ذلك فرصة لتحقيق هدفنا، من الصعب أن نقدم أداءً أفضل من العام الماضي، من الصعب حقًا، لكن يجب أن يبقى هذا هدفنا».

وتوّج «البافاري» بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لكنه خرج من نصف نهائي دوري الأبطال على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي خطف اللقب للموسم الثاني تواليًا.

وأدت الخسارة بنتيجة إجمالية 5ـ6 إلى إنهاء حلم أغنى وأنجح أندية ألمانيا بلقب أول في المسابقة القارية الأم منذ 6 أعوام.

وأبرم البايرن صفقتين بارزتين الصيف الجاري، بضم المغربي إسماعيل الصيباري، لاعب الوسط، من أيندهوفن الهولندي، والألماني ناثانيال براون، مدافع أينتراخت فرانكفورت.

ولم يسافر عدد من النجوم الذين شاركوا في كأس العالم 2026، مع الفريق إلى آسيا، من بينهم الفرنسي مايكل أوليسيه، وهاري كين، قائد الفريق.

وأكد كومباني على ما أوضحه يان-كريستيان دريزن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي، أن أوليسيه سيبقى في النادي، على الرغم من الشائعات التي ربطته بريال مدريد الإسباني، مضيفًا : «موضوع الانتقال لم يكن مطروحًا أساسًا بالنسبة لي».

كما قلل المدرب البلجيكي من أهمية تقرير نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية يفيد أن أوليسيه على خلاف مع شريكة سابقة بسبب مزاعم تتعلق بعدم دفع نفقة طفل، متابعًا :«الحياة الخاصة تبقى حياة خاصة».

ويفتتح البايرن الموسم الجديد من الدوري الألماني على أرضه أمام شتوتجارت في 28 أغسطس الجاري.