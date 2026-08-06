«بيلد»: ديابي إلى ليفركوزن بـ30 مليون يورو

اتفقت إدارة نادي باير ليفركوزن مع الفرنسي موسى ديابي، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفق صحيفة «بيلد» الألمانية، الخميس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العقد بين ليفركوزن وديابي، سيمتد حتى صيف 2031، على أن يتقاضى الأخير راتبًا سنويًا يصل نحو 6 ملايين يورو، فيما ستكلف الصفقة خزينة النادي الألماني نحو 30 مليون يورو تذهب إلى القطب الجداوي.

ورجحت الصحيفة، أن يتنازل ديابي، الجناح الفرنسي، عن بعض مستحقاته المالية مع الاتحاد، من أجل الانتقال إلى ناديه الجديد.

وكان الاتحاد، تعاقد مع ديابي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي صيف 2024.

خلال موسمين، نجح خلالهما في تحقيق بطولتي الدوري والكأس موسم 2024ـ2025، سجل 11 هدفًا، وصنع 29 في مختلف البطولات.

وتدرج ديابي في الفئات السنية بنادي باريس سان جيرمان، قبل الانتقال إلى نادي باير ليفركوزن موسم 2019، بصفقة قدرت بمبلغ 15 مليون يورو، وفي 2023 قام الأخير ببيع عقده بمبلغ 55 مليون يورو إلى نادي أستون فيلا، وفي 2024 كسب الاتحاد خدماته ودفع 60 مليون يورو.