يايسله ينطلق

بدأ الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، الخميس، مهامه مع «الماكبايس» بعد التوقيع معه قادمًا من تجربة مع الأهلي السعودي (المركز الإعلامي ـ نيوكاسل)