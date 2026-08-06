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يايسله ينطلق

2026.08.06 | 03:35 pm
بدأ الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، الخميس، مهامه مع «الماكبايس» بعد التوقيع معه قادمًا من تجربة مع الأهلي السعودي (المركز الإعلامي ـ نيوكاسل)
يايسله ينطلق

يايسله ينطلق

يايسله ينطلق

يايسله ينطلق

يايسله ينطلق