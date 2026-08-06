الليلة.. الأهلي يبدأ مرحلة بوسيتش

يصل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجديد، الخميس، إلى جدة بعد أن أعلن النادي التوقيع معه لمدة موسمين، وفق ما كشفه مصدر خاص بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، من المقرر أن تصل طائرة المدرب الجديد إلى جدة عند الـ 06:00 مساء الخميس.

وأعلن الأهلي فجر الخميس تعيين بوسيتش الذي يحمل أيضًا الجنسية الأوكرانية مدربًا للفريق خلفًا للألماني ماتياس يايسله المغادر إلى قيادة نيوكاسل يونايتد.

ويمتلك المدرب عددًا من التجارب منها مدربًا وأخرى مساعدًا، ففي هولندا، عمل مع أندية تفينتي، وألكمار، وفينورد.

وخلال فترة تدريبه لتفينتي، قاد الفريق للصعود إلى الدوري الهولندي الممتاز بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2018ـ2019.

وعمل في فينورد إلى جانب آرنه سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي السابق عندما فاز بلقب الدوري الهولندي موسم 2022ـ2023، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021ـ2022.

ولا تعد السعودية المحطة الخليجية الأولى للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا، إذ سبق له الإشراف على الجزيرة الإماراتي حيث نجح في قيادة الفريق إلى التأهل لدوري أبطال آسيا.