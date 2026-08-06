القادسية.. قبعات ومظلات في كورنيش الخبر

نفذ نادي القادسية مبادرة «نسمة القادسية»، الخميس، على كورنيش الخبر، بالتعاون مع جمعية هداية وبلدية الخبر.

وقدم النادي الشرقي قبعات ومظلات إلى مشرفي النظافة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة أثناء تأديتهم لأعمالهم الميدانية.

وهدفت المبادرة إلى دعمهم وتوفير مستلزمات تساعدهم على أداء المهام في بيئة أكثر راحة، إلى جانب ترسيخ ثقافة التقدير والإحسان، وتعزيز التعاون بين القطاع الرياضي والقطاع غير الربحي والجهات الحكومية بما يخدم أفراد المجتمع.