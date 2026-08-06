الجمعة.. الفيحاء يفتح ملف نيوم

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة يومين بعد وصول البعثة من هولندا بعد انتهاء المعسكر الخارجي الثلاثاء الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المدرب البرازيلي سيفتح الجمعة ملف مباراة نيوم ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 14 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وبدأ المعسكر 14 يوليو الماضي، وشهِد خمس تجريبياتٍ أسفرت، على الترتيب، عن الخسارة 0ـ7 من نيينخن الهولندي، والتعادل 0ـ0 مع ويسترلو البلجيكي، و1ـ1 مع أبويل نيقوسيا القبرصي، والخسارة 0ـ2 من دن بوش الهولندي وأخيرًا التعادل مع أم صلال القطري.

وأنهى الفيحاء الموسم الماضي في المركز العاشر بسلم الترتيب في دوري روشن بـ 10 انتصارات وتسعة تعادلات و 14 خسارة، وخرج من دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين من الزلفي بركلات الترجيح.