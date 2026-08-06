الرئيسية / الصورة .. قصة

صلاح يوقع

2026.08.06 | 04:02 pm
وقع النجم المصري محمد صلاح عقده الاحترافي الجديد مع نادي طرابزون سبور التركي، ظهر الخميس (المركز الإعلامي ـ طرابزون سبور)
صلاح يوقع

صلاح يوقع

صلاح يوقع