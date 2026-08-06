رئيس «فورمولا E» يؤكد: انطلاق البطولة في السعودية

أكد جيف دودز، الرئيس التنفيذي لبطولة «فورمولا E» للسيارات الكهربائية، الخميس، أن البطولة ستنطلق في موعدها المُقرر لموسم 2026ـ2027 في السعودية خلال ديسمبر المقبل، لكن قد تؤجل الجولة الافتتاحية إلى المكسيك في يناير 2027، إذا استدعت تطورات جديدة على المنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق حقبة سيارات الجيل الرابع الجديدة من البطولة المملوكة لشركة ليبرتي ميديا، بتنظيم سباقين في جدة يومي 18 و19 ديسمبر، قبل الانتقال إلى مكسيكو سيتي في 16 يناير 2027.

ومن المفترض أن ‌تختتم كل من ‌بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، وبطولة العالم للراليات موسميهما ​في ‌الشرق ⁠الأوسط خلال ​نوفمبر، وديسمبر، على أن تستضيف السعودية الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، لكن البطولتين أكدتا أنهما ستتخذان قرارًا في منتصف سبتمبر لأسباب لوجستية.

وألغت «فورمولا 1» جولتي البحرين والسعودية اللتين كانتا مقررتين في أبريل، بينما أُعيدت جدولة سباق البحرين لينظم في ماليزيا خلال أكتوبر.

وأوضح ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، أن القرار بشأن سباقي قطر وأبوظبي المقررين في ⁠نوفمبر وديسمبر سيتخذ سبتمبر المقبل، وفي حال تعذر تنظيمهما سيختتم ‌الموسم على إحدى الحلبات الأوروبية.

وقال دودز، للصحافيين قبل الجولة الختامية الحاسمة على لقب الموسم في لندن يومي 15 و16 أغسطس الجاري: «نجري محادثات ‌مع السعودية بصورة منتظمة للغاية، وبالطبع نتابع ما يحدث في تلك المنطقة من العالم، بطبيعة الحال تتغير الأوضاع بسرعة كبيرة، لذا فإن متابعتها ⁠في يوليو أو ⁠أغسطس مع وجود سباق في ديسمبر قد لا تكون مفيدة كثيرًا. لكن تأتي لحظة يتعين فيها اتخاذ قرار لأننا نبدأ شحن السيارات والمعدات اللوجستية إلى هناك. وعلى المستوى الشخصي، أثق بدرجة كبيرة في أن السباق سينظم في جدة خلال ديسمبر».

وأضاف دودز : «إذا توصلنا إلى أن ذلك ليس الخيار المناسب، فلدينا أيضًا موعد مدرج في التقويم كخيار احتياطي في وقت لاحق من العام التالي يمكننا نقل السباق إليه، إذا لم نتمكن من بدء الموسم في السعودية خلال ديسمبر، فسينطلق ببساطة في يناير في المكسيك مع السباق التالي في التقويم».

ولا يزال رالي داكار، الذي ينظم بالكامل في السعودية، مدرجًا في موعده خلال ​الفترة من الأول إلى 15 يناير 2027، بوصفه الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للراليات الصحراوية، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.