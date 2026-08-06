جراحة الفخذ تحرم أراوخو من البداية
المكسيكي جوليان أراوخو مدافع فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.08.06 | 04:19 pm
أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، الخميس، خضوع المكسيكي جوليان أراوخو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية لعلاج إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها خلال جولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في النمسا.
وأصدر بورنموث بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «سيحظى اللاعب بدعم من الجهاز الطبي للنادي خلال فترة إعادة التأهيل».
وغادر أراوخو ملعب المباراة خلال لقاء تجريبي أول لبورنموث أمام سانت باولي الألماني، ليغيب عن بداية الموسم الجديد.
وعانى المدافع المكسيكي، صاحب الـ24 عامًا، من سلسلة إصابات، بعدما تعرض لمشكلة في عضلات الفخذ الأمامية خلال فترة إعارته إلى سيلتيك في مارس.
واستبعد أراوخو من قائمة منتخب المكسيك التي شاركت في كأس العالم 2026.
ويستهل بورنموث مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه مانشستر سيتي 23 أغسطس الجاري.