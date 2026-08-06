جراحة الفخذ تحرم أراوخو من البداية

أعلن نادي بورنموث ​الإنجليزي، الخميس، خضوع المكسيكي جوليان أراوخو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية لعلاج إصابة في الفخذ الأيسر تعرض لها خلال ‌جولة الفريق ‌التحضيرية ​للموسم ‌الجديد ⁠في ​النمسا.

وأصدر بورنموث بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «سيحظى اللاعب بدعم ​من ‌الجهاز الطبي للنادي خلال ‌فترة إعادة التأهيل».

وغادر أراوخو ملعب المباراة خلال لقاء تجريبي أول لبورنموث أمام سانت باولي الألماني، ليغيب عن ⁠بداية الموسم الجديد.

وعانى المدافع المكسيكي، صاحب الـ24 عامًا، من سلسلة إصابات، بعدما تعرض لمشكلة ‌في عضلات الفخذ الأمامية خلال فترة ⁠إعارته ⁠إلى سيلتيك في مارس.

واستبعد أراوخو من قائمة منتخب المكسيك التي شاركت في كأس العالم 2026.

ويستهل بورنموث مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه مانشستر ​سيتي ​23 أغسطس الجاري.